Семак о двух поражениях «Зенита» подряд: «Это ни о чем не говорит. В футболе не всегда более сильная команда побеждает»

Главный тренер подвел итоги матча 11-го тура с тульским (1:2).

– «Зенит» не реализовал большое количество опасных моментов. Оцените действия команды.

– Это футбол, выигрывает та команда, которая забивает. Мы создали много, играли неплохо, но, к большому сожалению, не забили. Конечно, когда ты забиваешь первым, соперник раскрывается – и играть легче. Когда ты пропускаешь первым, соперник еще глубже защищается.

Большая часть игры сегодня прошла у штрафной площади «Арсенала». Конечно, те моменты, которые мы создали, надо забивать, и результат был бы другим.

– Кузяева поменяли в перерыве из-за воспоминания о матче, где он был удален за две желтые карточки?

– Конечно. Он и в сборной сыграл, получил большую нагрузку. Сегодня получил карточку, и любое неудачное действие могло привести к удалению, поэтому заменили.

– У «Арсенала» было не так много моментов, но когда они были, ваши игроки давали большой простор сопернику. С чем вы это связываете?

– С ошибками наших защитников. Когда доходит до опасных моментов – это всегда ошибки, где-то командные, где-то индивидуальные.

Будем разбирать, почему мизерное количество моментов у соперника превратилось в два мяча – нас это не устраивает.

– У вас сегодня было не так много пространства для маневра в плане замен. Это бросалось в глаза.

– Это обычная наша ситуация. И в прошлой игре было так. У нас есть молодежь, которая иногда выходит, иногда – нет. Сегодня у нас все, кто готов в в плане ритма, свежести. Думаю, особо вариантов в плане усиления не было.

– Давно «Зенит» не проигрывал два матча подряд в чемпионате России. О чем это вам говорит?

– Ни о чем не говорит. Игра на игру не приходится. Иногда выигрываем, иногда проигрываем. И в предыдущем матчем, и в этом по моментам мы должны были побеждать, но это футбол – не всегда более сильная команда побеждает, – сказал тренер в эфире канала «Матч Премьер».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Зенит».