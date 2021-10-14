Юрген Клопп: «Салах – топ, кто лучше него? Не стоит и говорить о доминировании Месси и Роналду, но сейчас Мохамед лучший»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал крупную победу над «Уотфордом» (5:0) в 8-м туре АПЛ.

«Это было хорошо, не могу сказать ничего иного. После паузы на игры сборных трудно найти ритм из-за разных игровых систем. Но парни были так хороши, несмотря на то, что провели лишь одну тренировку перед этим матчем.

Мне кажется, у «Уотфорда» были идеи, но мы не позволили им играть. Мы забили действительно блестящие голы. Наши футболисты продемонстрировали отличное отношение и характер, были энергичны.

Салах сыграл просто круто. Его пас на первый гол был отличным, а его мяч – особенным.

Мохамед – топ, мы все это видим. Кто лучше него? Не стоит и говорить о том, что Месси и Роналду сделали для мира футбола, об их доминировании. Но прямо сейчас Салах лучший», – сказал немец в эфире BT Sport.

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