🔥«Спартак» отыгрался с 0:2 в дерби c «Динамо» – Джикия забил на 87-й, Жиго – на 91-й

В 11-м туре РПЛ в московском дерби сыграло вничью со «Спартаком» (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые уступали по ходу матча 0:2, однако отыгрались в концовке благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго.

«Динамо», потеряв очки, опустилось на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «Сочи». «Спартак» идет на 7-й позиции.

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