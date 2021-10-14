🔥«Спартак» отыгрался с 0:2 в дерби c «Динамо» – Джикия забил на 87-й, Жиго – на 91-й

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Георгий Джикия Иван Ордец Самюэль Жиго Константин Тюкавин Футбол

В 11-м туре РПЛ в московском дерби «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые уступали по ходу матча 0:2, однако отыгрались в концовке благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго.

«Динамо», потеряв очки, опустилось на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «Сочи». «Спартак» идет на 7-й позиции.

Спартак – Динамо 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
16 октября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Ордец, 0:2 – 60 Тюкавин, 1:2 – 87 Джикия, 2:2 – 90 Жиго.
СпартакМаксименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин (Игнатов, 70), Литвинов, Айртон (Ломовицкий, 69), Ларссон (Рассказов, 85), Соболев, Бакаев.
ДинамоШунин, Варела, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Шиманьски (Игбоун, 82), Моро, Фомин, Н`Жи (Тюкавин, 46), Грулев (Сазонов, 90), Захарян (Паршивлюк, 90).
Предупреждения:
Фомин (13), Н`Жи (24), Евгеньев (35), Джикия (44), Захарян (44), Грулев (44), Жиго (44), Шиманьски (47).

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