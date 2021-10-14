🔥«Спартак» отыгрался с 0:2 в дерби c «Динамо» – Джикия забил на 87-й, Жиго – на 91-й

В 11-м туре РПЛ в московском дерби «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Красно-белые уступали по ходу матча 0:2, однако отыгрались в концовке благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго.
«Динамо», потеряв очки, опустилось на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «Сочи». «Спартак» идет на 7-й позиции.
- Дата проведения
- 16 октября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин (Игнатов, 70), Литвинов, Айртон (Ломовицкий, 69), Ларссон (Рассказов, 85), Соболев, Бакаев.
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Динамо –
Шунин, Варела, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Шиманьски (Игбоун, 82), Моро, Фомин, Н`Жи (Тюкавин, 46), Грулев (Сазонов, 90), Захарян (Паршивлюк, 90).