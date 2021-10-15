Щербаковой и Хромых запретили общаться с прессой после короткой программы на Budapest Trophy. Это решение тренеров («Лапидарность»)

Российским фигуристкам Анне Щербаковой и запретили общаться с прессой после короткой программы на турнире Budapest Trophy.

Об этом в телеграм-канале «Лапидарность» сообщил журналист Tele-sport Владислав Жуков.

«А меж тем Анне Щербаковой и Майе Хромых запретили общаться с прессой сегодня. Организаторы – честь им и хвала за помощь, кстати – говорят, что это «коуч дисижн» (ну, типа, тренерское решение). Теперь надежда только на завтра.

Ощущаю обиду. А заодно лишний раз напоминаю – чем больше личного общения, тем меньше слухов. Это работает везде и всегда», – написал Жуков.

Анна Щербакова впорхнула в сезон: выиграла короткую программу, сняв пластырь с шеи, и показала огненное (да-да!) платье