НХЛ. «Баффало» против «Аризоны», «Вашингтон» примет «Тампу», «Питтсбург» встретится с «Чикаго»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Баффало» примет «Аризону», сыграет против , встретится с , дома будет играть с «Оттавой».

Завершится игровой день матчем «Лос-Анджелес» – «Миннесота».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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