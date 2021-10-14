НХЛ. «Баффало» против «Аризоны», «Вашингтон» примет «Тампу», «Питтсбург» встретится с «Чикаго»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Баффало» примет «Аризону», «Вашингтон» сыграет против «Тампы», «Питтсбург» встретится с «Чикаго», «Торонто» дома будет играть с «Оттавой».

Завершится игровой день матчем «Лос-Анджелес»«Миннесота».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Аризона
Дата проведения
16 октября, 20.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Айлендерс
Дата проведения
17 октября, 01.00, «BB&T Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Даллас
Дата проведения
17 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Сиэтл
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Ванкувер
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Рейнджерс
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Bell Centre»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Чикаго
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Тампа-Бэй
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Оттава
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Каролина
Дата проведения
17 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Сент-Луис
Дата проведения
17 октября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Виннипег
Дата проведения
17 октября, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Калгари
Дата проведения
17 октября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Миннесота
Дата проведения
17 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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