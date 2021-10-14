НХЛ. «Баффало» против «Аризоны», «Вашингтон» примет «Тампу», «Питтсбург» встретится с «Чикаго»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Баффало» примет «Аризону», «Вашингтон» сыграет против «Тампы», «Питтсбург» встретится с «Чикаго», «Торонто» дома будет играть с «Оттавой».
Завершится игровой день матчем «Лос-Анджелес» – «Миннесота».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 октября, 20.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 01.00, «BB&T Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Bell Centre»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 05.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 17 октября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 17 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.