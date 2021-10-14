😲«Зенит» проиграл «Арсеналу» – 1:2. Дзюба сравнял на 88-й, но Кингс Кангва забил победный гол на 90-й

В 11-м туре РПЛ «Зенит» потерпел поражение от «Арсенала» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Туляки вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Зурико Давиташвили. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет в концовке матча, забив на 88-й минуте, а уже на 90-й хавбек хозяев Кингс Кангва стал автором победного гола.
Петербургская команда потерпела второе поражение в Премьер-лиге подряд вслед за матчем против «Сочи» (1:2), но остается лидером чемпионата.
- Дата проведения
- 16 октября, 14.00, «Арсенал»
- Голы:
- 1:0 – 53 Давиташвили, 1:1 – 88 Дзюба, 2:1 – 90 Кангва.
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Арсенал Тула –
Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Хлусевич (Суханов, 76), Давиташвили (Бьорнстрем, 90), Ткачев (Гулиев, 76), Чаушич, Кангва, Марков (Луценко, 56).
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Зенит –
Крицюк, Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Сутормин (Мостовой, 72), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Ерохин (Караваев, 73), Дзюба, Малком.