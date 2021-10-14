😲«Зенит» проиграл «Арсеналу» – 1:2. Дзюба сравнял на 88-й, но Кингс Кангва забил победный гол на 90-й

В 11-м туре РПЛ потерпел поражение от (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Туляки вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Зурико Давиташвили. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет в концовке матча, забив на 88-й минуте, а уже на 90-й хавбек хозяев Кингс Кангва стал автором победного гола.

Петербургская команда потерпела второе поражение в Премьер-лиге подряд вслед за матчем против «Сочи» (1:2), но остается лидером чемпионата.

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