😲«Зенит» проиграл «Арсеналу» – 1:2. Дзюба сравнял на 88-й, но Кингс Кангва забил победный гол на 90-й

Теги Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Арсенал Тула Футбол

В 11-м туре РПЛ «Зенит» потерпел поражение от «Арсенала» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Туляки вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Зурико Давиташвили. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет в концовке матча, забив на 88-й минуте, а уже на 90-й хавбек хозяев Кингс Кангва стал автором победного гола.

Петербургская команда потерпела второе поражение в Премьер-лиге подряд вслед за матчем против «Сочи» (1:2), но остается лидером чемпионата.

Арсенал Тула – Зенит 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
16 октября, 14.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 53 Давиташвили, 1:1 – 88 Дзюба, 2:1 – 90 Кангва.
Арсенал ТулаКоченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Хлусевич (Суханов, 76), Давиташвили (Бьорнстрем, 90), Ткачев (Гулиев, 76), Чаушич, Кангва, Марков (Луценко, 56).
ЗенитКрицюк, Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Сутормин (Мостовой, 72), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Ерохин (Караваев, 73), Дзюба, Малком.
Предупреждения:
Кузяев (21), Марков (40), Хлусевич (62), Луценко (74), Коченков (81), Кангва (90).

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