Магомед Исмаилов: «Я не уважаю Минеева как человека, но он очень крутой спортсмен»

Теги MMA средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Средневес Магомед Исмаилов прокомментировал поражение нокаутом в поединке против чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева.

«Я был хорошо готов, и он отлично проявил себя. Я не уважаю его как человека, но очень крутой спортсмен, просто бомба.

Я не умею проигрывать. Если играю, то джойстик ломаю. Но что есть то есть», – сказал Исмаилов.

Магомед Исмаилов потерял сознание после нокаута в бою против Владимира Минеева

Владимир Минеев: «Мы с Магой вместе сделали это шоу. Я бы с удовольствием повторил»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные