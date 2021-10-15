Магомед Исмаилов: «Я не уважаю Минеева как человека, но он очень крутой спортсмен»

Средневес Магомед Исмаилов прокомментировал поражение нокаутом в поединке против чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева.

«Я был хорошо готов, и он отлично проявил себя. Я не уважаю его как человека, но очень крутой спортсмен, просто бомба.

Я не умею проигрывать. Если играю, то джойстик ломаю. Но что есть то есть», – сказал Исмаилов.

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