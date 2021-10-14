Рекордная серия «МЮ» без поражений в гостях в АПЛ прервалась на 29 играх. У «Арсенала» было 27

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Лестер рекорды Футбол

«Манчестер Юнайтед» уступил на выезде «Лестеру» (2:4) в 8-м туре АПЛ.

Таким образом, прервалась рекордная серия «МЮ» без поражений в гостевых играх чемпионата Англии.

Во 2-м туре Премьер-лиги клуб из Манчестера сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) и повторил рекорд «Арсенала», который в период с апреля 2003 года по сентябрь 2004 года не уступал в гостях в 27 матчах.

Команда Оле-Гуннара Сульшера затем продлила серию без поражений на выезде в АПЛ до 29 матчей. На этом отрезке у клуба было 19 побед и 10 ничьих.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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