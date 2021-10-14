Семак о неполитом поле в Туле: «Это футбольные хитрости. Мяч очень сильно дробит, и это мешает команде, которая больше создает»

Главный тренер «Зенита» проанализировал поражение от тульского (1:2) в 11-м туре , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Каковы шансы Ракицкого сыграть с «Ювентусом»?

– Пока не знаю. Сейчас вернемся и будем смотреть, оценивать его состояние, насколько он будет готов.

– Почему без Ярослава вы все равно решили сыграть в три центральных защитника?

– Потому что мы, к сожалению, достаточно много пропускаем и больше внимания уделяем обороне.

Плюс наши основные защитники, двое из четверки, которую вы привыкли видеть в стартовом составе, – кто-то из них сейчас травмирован, кто-то не в оптимальной форме. Поэтому был выбран такой вариант.

– Перед матчем поле не полили. Насколько серьезно это повлияло на результат?

– Это футбольные хитрости. Мяч на таком поле, несмотря на видимую идеальность, очень сильно дробит, и, конечно, это мешает команде, которая больше на мяче, которая создает, и, наоборот, помогает контратакующей команде.

– Что можно было бы сделать в эпизоде с первым голом в ворота Крицюка, чтобы его избежать?

– Много чего можно было сделать. Естественно, как любой гол, это цепь ошибок. Конечно, и Леша Сутормин упустил игрока, и Диме Чистякову не надо было встречать игрока, а надо было изначально садиться ниже и перекрывать передачу на Давиташвили.

Это уже окончательная фаза, а что касается фазы, которая привела к этому моменту, – там была доля случайности, когда мяч удачно отскочил для команды соперника.

– Если бы у вас была альтернатива в нападении, держали ли бы вы на поле до конца или провели бы ротацию?

– В зависимости от хода матча и от того, что, если бы была возможность, то какая? Тут нужно понимать сильные качества игроков.

Есть те, кто привык играть на пространстве, есть те, кому проще играть, когда пространства как раз нет. Так что все зависит от того, кто был бы. Но никого не было, поэтому и варианта не было.

– Не кажется ли вам, что в первом тайме злоупотреблял навесами?

– Не думаю, что мы злоупотребляли навесами. Просто у нас были Ерохин и Дзюба, им проще играть в штрафной площади, и на них шли пасы.

Мы не можем играть низко или в недодачу с игроками, которые не совсем сильны в тех или иных компонентах, поэтому стараемся использовать лучшие качества тех игроков, которые на поле, – сказал Семак.