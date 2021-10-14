Отрыв «Зенита» от 2-го места сократился до 2 очков. «Спартак» перед очным матчем отстает на 6 очков

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«Зенит» остается лидером РПЛ после 11-го тура.

Однако отрыв команды тренера Сергея Семака от второго места сократился с четырех до двух очков. Теперь первый преследователь петербуржцев – «Сочи», а не «Динамо», как было после 10-го тура.

«Зенит» сегодня уступил тульскому «Арсеналу» (1:2), «Сочи» обыграл «Ростов» (3:2), «Динамо» поделило очки со «Спартаком» (2:2), «Локомотив» – с «Рубином» (2:2).

ЦСКА и «Краснодар» имеют возможность приблизиться к «Зениту» на расстояние трех очков, если победят в воскресенье – «Урал» и «Уфу» соответственно.

«Спартак», занимающий сейчас 7-е место в таблице, отстает от «Зенита» на 6 очков. 24 октября команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге.

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