Отрыв «Зенита» от 2-го места сократился до 2 очков. «Спартак» перед очным матчем отстает на 6 очков

«Зенит» остается лидером после 11-го тура.

Однако отрыв команды тренера Сергея Семака от второго места сократился с четырех до двух очков. Теперь первый преследователь петербуржцев – «Сочи», а не «Динамо», как было после 10-го тура.

«Зенит» сегодня уступил тульскому «Арсеналу» (1:2), обыграл «Ростов» (3:2), поделило очки со (2:2), – с «Рубином» (2:2).

и имеют возможность приблизиться к «Зениту» на расстояние трех очков, если победят в воскресенье – «Урал» и «Уфу» соответственно.

«Спартак», занимающий сейчас 7-е место в таблице, отстает от «Зенита» на 6 очков. 24 октября команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге.