Budapest Trophy. Щербакова, Самодурова и Хромых выйдут на лед с короткими программами

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Сегодня на турнире Budapest Trophy в Венгрии фигуристки выступят с короткими программами.

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Женщины

Короткая программа

Начало – 18.00 по московскому времени. Прямая трансляцияздесь.

Участники

Первая разминка

1. Екатерина Рябова (Азербайджан)

2. Александра Филкова (Словакия)

3. Софья Самодурова (Россия)

4. Бернадетт Сигети (Венгрия)

5. Эльжбета Габрыжак (Польша)

Вторая разминка

6. Елена Комова (Великобритания)

7. Ясмине Ямада (Швейцария)

8. Хана Цвиянович (Хорватия)

9. Алина Урушадзе (Грузия)

10. Романа Кайзер (Лихтенштейн)

Третья разминка

11. Анастасия Гожва (Украина)

12. Кристен Спурс (Великобритания)

13. Даша Грм (Словения)

14. Анна Щербакова (Россия)

15. Майя Хромых (Россия)

Четвертая разминка

16. Джулия Ланг (Венгрия)

17. Нина Пови (Великобритания)

18. Олуса Гайдосова (Чехия)

19. Анита Остлунд (Швеция)

20. Реджина Шерман (Венгрия)

Расписание Budapest Trophy. Там выступят Щербакова, Хромых, Алиев и Самарин

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