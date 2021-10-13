Бензема о «Золотом мяче»: «Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю играть на высоком уровне»

Нападающий оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».

– С юных лет «Золотой мяч» – это мечта и мотивация. Это награда для лучших игроков мира, так что приятно оказаться в списке. Если посмотреть на фамилии, то можно почувствовать удовлетворение от того, что ты среди них. Приз всегда был моей целью.

– Вы не так далеки от победы.

– Да, так можно сказать. Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю играть на высоком уровне. Во время матчей я не думаю о «Золотом мяче». Я думаю о том, чтобы помочь команде победить, показав шоу.

«Золотой мяч» – результат этого, потому что он больше концентрируется на индивидуальных достижениях. Но все дело в команде, – сказал Бензема.

На «Золотой мяч»-2021 выкатили аж 30 претендентов. Много итальянцев, 5 человек из «Ман Сити» и «Челси», а фаворит все равно Месси

Левандовски, Месси или Жоржиньо? Кому отдали бы «Золотой мяч» авторы Sports.ru