Бензема о «Золотом мяче»: «Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю играть на высоком уровне»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».

– С юных лет «Золотой мяч» – это мечта и мотивация. Это награда для лучших игроков мира, так что приятно оказаться в списке. Если посмотреть на фамилии, то можно почувствовать удовлетворение от того, что ты среди них. Приз всегда был моей целью.

– Вы не так далеки от победы.

– Да, так можно сказать. Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю играть на высоком уровне. Во время матчей я не думаю о «Золотом мяче». Я думаю о том, чтобы помочь команде победить, показав шоу.

«Золотой мяч» – результат этого, потому что он больше концентрируется на индивидуальных достижениях. Но все дело в команде, – сказал Бензема.

На «Золотой мяч»-2021 выкатили аж 30 претендентов. Много итальянцев, 5 человек из «Ман Сити» и «Челси», а фаворит все равно Месси 

Левандовски, Месси или Жоржиньо? Кому отдали бы «Золотой мяч» авторы Sports.ru

Опрос

А кому бы вы отдали «Золотой мяч»-2021?
89167 голосов
Месси
25%
Лионель Месси
Левандовски
32%
Роберт Левандовски
Жоржиньо
11%
Жоржиньо Фрелло
Канте
8%
Нголо Канте
Роналду
15%
Криштиану Роналду
Де Брюйне
2%
Кевин де Брюйне
Кто-то другой
7%
Мохамед Салах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные