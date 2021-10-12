Овечкин забил 733-й гол в НХЛ. До Халла – 8 шайб

Капитан забросил шайбу в матче с «Тампой» (1:2 ОТ).

Россиянин забил 733-й гол в чемпионатах НХЛ и идет 5-м среди лучших снайперов в истории лиги.

4-ю позицию в списке с 741 шайбой занимает .

Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894), в топ-3 также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Всего в 1199 играх за карьеру в чемпионатах НХЛ Овечкин набрал 1325 (733+592) очков.

В 2 матчах текущего розыгрыша на его счету 5 (3+2) баллов за результативность.

Сегодня нападающий провел на льду 23:43 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (7:22 – в большинстве).

Овечкин нанес 8 бросков в створ ворот, применил 2 силовых приема, завершив матч с полезностью «0».