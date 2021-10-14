«Локомотив» спасся в матче с «Рубином» на 93-й минуте (2:2), уступая 0:2. Это была первая игра Гиздоля

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В 11-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Казанцы вели 2:0 после голов Андерса Дрейера и Германа Онугхи, однако на 68-й минуте Федор Смолов отыграл один гол, а уже в добавленное время Рифат Жемалетдинов принес «Локо» ничью.

Это был первый матч железнодорожников после назначения Маркуса Гиздоля главным тренером.

Рубин – Локомотив 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
16 октября, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36 Дрейер, 2:0 – 66 Онугха, 2:1 – 68 Смолов, 2:2 – 90 Жемалетдинов.
РубинДюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Дрейер (Бакаев, 72), Хван Ин Бом (Костюков, 89), Хакшабанович, Абильгор, Кварацхелия, Онугха (Игнатьев, 79).
ЛокомотивХудяков, Ненахов (Живоглядов, 46), Пабло, Баринов, Бека-Бека, Тикнизян (Рыбчинский, 88), Куликов (Анджорин, 71), Марадишвили, Петров (Жемалетдинов, 46), Смолов, Керк.
Предупреждения:
Бека-Бека (8), Петров (21), Тальби (39), Самошников (75), Марадишвили (90).

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