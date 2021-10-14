«Локомотив» спасся в матче с «Рубином» на 93-й минуте (2:2), уступая 0:2. Это была первая игра Гиздоля

В 11-м туре РПЛ сыграл вничью с (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Казанцы вели 2:0 после голов Андерса Дрейера и Германа Онугхи, однако на 68-й минуте Федор Смолов отыграл один гол, а уже в добавленное время Рифат Жемалетдинов принес «Локо» ничью.

Это был первый матч железнодорожников после назначения Маркуса Гиздоля главным тренером.

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