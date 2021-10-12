Александр Большунов перенес операцию на верхней челюсти. Восстановление займет 10-12 дней

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Российский лыжник Александр Большунов в пятницу перенес операцию на верхней челюсти. 

Причиной стала запущенная проблема с кистой, которая ушла в кость и потребовала оперативного вмешательства. Киста возникла из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба. 

Сейчас спортсмен находится в Москве. 

Тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил, что на восстановление у Александра уйдет 10-12 дней. Через 2-3 дня ему снимут швы, и он сможет возобновить тренировки. 

Как дела у Большунова? За лето успел все: женился, залечил травму, сходил к Урганту и выиграл гонку на роллерах

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