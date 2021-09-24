Возвращение Знарка в сборную, мощное интервью Галицкого, 3 квоты России в мужском катании на Олимпиаде, Медведева и Загитова на юбилее «Самбо-70» и другие новости

1. В хоккейную сборную России подъехало усиление к Олимпиаде – команду возглавил Олег Знарок (правда, официально ФХР об этом пока не объявила). Валерий Брагин будет его консультантом и продолжит работу в СКА. На решение ФХР повлиял авторитет Знарка у игроков НХЛ, с ними запланированы встречи в ближайшее время.

Говорят, возвращению тренера поспособствовал сам Александр Овечкин. В любом случае в Пекине будет весело, хотя статистика против топ-составов у Олега Валерьевича не самая лучшая.

2. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал монументальное интервью в «Коммент.Шоу». Признался, что пропускает игры команды из-за болезни, и рассказал, как это влияет на управление и финансирование клуба. Галицкий убежден, что в России невозможно здесь и сейчас отказаться от госфинансирования в футболе, что в вопросе лимита клубы вынуждены прислушиваться к государству, а омолаживание составов команд не должно быть агрессивным.

Также Галицкий объяснил, почему не получилось в «Краснодаре» у Игнатьева, почему не стали удерживать Фомина и почему молодежь при этом не должна рваться покидать клуб. И да – он по-прежнему верит в идею сыграть 11 воспитанниками.

3. Марк Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy и принес России третью квоту в мужском катании на Олимпиаде – три наших фигуриста выступят на Играх впервые с 2002 года, а максимальную квоту наша сборная получила вообще впервые в истории.

4. Спортивная школа «Самбо-70» отпраздновала свое 50-летие. Ведущей церемонии была Евгения Медведева, Алина Загитова стала гостьей торжественного мероприятия.

5. Пять российских альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

6. Ни дня без новостей о мутных перспективах Кумана в «Барселоне»: пока его не увольняют, но три ближайшие игры станут решающими. Две из них он, впрочем, пропустит из-за дисквалификации. Боссы клуба контактируют с Роберто Мартинесом и присматриваются к тренеру «Реймса», а вот Хави из уважения к Куману не будет вести переговоры, пока нидерландец остается главным тренером.

7. «Бавария» уверенно разобралась с «Гройтером» в Бундеслиге и продлила победную серию до 8 матчей, забив 40 голов на этом отрезке. К сожалению, прервалась голевая серия Левандовского, который не забил впервые с февраля.

8. Логинов, Елисеев, Латыпов, Гараничев и Халили вошли в предварительный состав сборной России на первые четыре этапа Кубка мира по биатлону.

9. Лео Месси продолжает восстановление от травмы. Матч с «Монпелье» он пропустит, возвращение ожидается к игре с «Манчестер Сити», однако рисковать «ПСЖ» не будет.

10. Заболотного оштрафовали на 20 тысяч рублей за празднование гола «Спартаку» с фанатами.

11. Малком и Клаудиньо не вызваны в сборную Бразилии на октябрьские матчи после скандального отъезда из команды в сентябре.

12. Энтони Джошуа оказался на 8 кг тяжелее Александра Усика на взвешивании перед сегодняшним боем.

13. Мазепин посвятил шлем для Гран-при России медалистам Олимпиады и Паралимпиады. Ферстаппен будет стартовать в Сочи последним, квалификацию из-за дождя могут перенести на воскресенье. Боттас выиграл обе тренировки.

14. Новым главным тренером ярославского «Локомотива» будет назначен Игорь Никитин. У команды не задался старт сезона, но от увольнения Скабелки все равно грустно.

15. Экс-чемпион UFC Джон Джонс арестован по обвинению в домашнем насилии и взломе автомобиля.

16. Спонсор «Рубина» ТАИФ поглощен компанией СИБУР. Ее председатель – глава попечительского совета РФС Михельсон.

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