Пять российских альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус

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Пять российских альпинистов погибли при восхождении на гору Эльбрус.

23 сентября на гору вышла группа из 20 человек – 16 обычных участников и 4 профессионала. Погода резко ухудшилась, одной из участниц стало плохо – один из гидов спустил ее вниз, но девушка умерла.

Во время спуска оставшиеся три гида разделили группу на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать массового замерзания, и начали спуск. Однако на этом этапе один из альпинистов сломал ногу и спуск замедлился. От переохлаждения на тропе умерло два участника. Кроме того, еще двое потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши, где скончались.

Сейчас гиды и часть группы находятся в больнице с обморожением, другая часть туристов отказалась от медпомощи.

«Начался сильный шторм, исчезла видимость, как в кино. Я делаю вывод, что произошло резкое падение атмосферного давления. Девушка потеряла сознание, которую он вел. Он доволок до изгиба рельефа, пытался оживить, нашатырь давал. Но она, не приходя в сознание, умерла у него на глазах. Это произошло примерно в 11 часов», – рассказал старший гид Денис Алимов.

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