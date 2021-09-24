Галицкий про 11 воспитанников: «Это будет. Сейчас мы не можем биться за первую пятерку 21-летними»

Президент ответил на вопрос о желании выпустить 11 воспитанников академии в составе на матч.

– Идея про 11 воспитанников на поле до сих пор жива?

– Давайте так. Во-первых, уже сейчас 12 наших мальчиков играют в командах . Это уже чуть больше состава.

Во-вторых, современный мир очень нетерпеливый. У нас есть трое ребят, которые, по моему мнению, точно закрепятся – Черников, Сперцян и Сафонов.

Да, у нас были проблемы селекции в школе по 2000–2004 годам. Были ошибки, не так много внимания уделяли селекции.

Но мы уже видим, какое количество талантливых мальчиков 2005 года рождения растет. Будут игроки в первой команде и 2001 года рождения, и 2002-го, и 2003-го, и 2004-го.

Вообще, в команде, которая борется за что-то, средний возраст – 26-27 лет. А у нас старшему – 21-22 года. Мы ведь не можем биться за первую пятерку 21-летними!

– Когда-нибудь это будет реально? Как у «Барселоны», например.

– Это точно будет. Но так, как у «Барселоны» это получилось, больше не будет никогда. Одно дело – претендовать на первую пятерку чемпионата России, другое – на звание лучшей команды мира.

Такая ситуация была у «Манчестер Юнайтед», когда играли 5-6 человек из школы. Мы на это нацелены, – сказал Галицкий.

«В гробу карманов нет». Галицкий прервал молчание: он серьезно болеет и все еще мечтает об 11 воспитанниках