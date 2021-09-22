Никитин возглавит «Локомотив», Скабелка отправлен в отставку

уволен с поста главного тренера «Локомотива».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», информацию подтвердили агенты тренера.

Команду возглавит . В штаб специалиста войдет тренер по защитникам Дмитрий Юшкевич.

Эту информацию также подтверждает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Скабелка возглавлял «Локомотив» с мая 2020 года.

Команда проиграла шесть из девяти матчей на старте нынешнего сезона . На данный момент клуб занимает 10-е место в таблице Запада с 7 баллами.

Никитин возглавлял ЦСКА с 2017 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. В июле объявил об уходе специалиста.

Увольнение Скабелки (если оно будет) – преступление перед хоккеем. В плей-офф он всегда топ, для «Локомотива» это большой шанс