У Левандовского прервалась голевая серия из 19 матчей за «Баварию». Он не забил впервые с февраля

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«Бавария» победила «Гройтер» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Германии.

Нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски провел на поле все 90 минут, но не смог отметиться забитым мячом.

Таким образом, у польского форварда прервалась голевая серия, которая составила 19 матчей, из которых 15 – в Бундеслиге.

В последний раз Левандовски на клубном уровне уходил с поля без забитого мяча 11 февраля текущего года.

После этого он на протяжении семи месяцев забивал в каждом матче за «Баварию».

🛏 Левандовски обожает фото с трофеями в постели: «Золотая бутса», кубок ЛЧ и все награды «Баварии» за 2020-й

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