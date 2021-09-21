У Левандовского прервалась голевая серия из 19 матчей за «Баварию». Он не забил впервые с февраля

победила (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Германии.

Нападающий мюнхенского клуба провел на поле все 90 минут, но не смог отметиться забитым мячом.

Таким образом, у польского форварда прервалась голевая серия, которая составила 19 матчей, из которых 15 – в Бундеслиге.

В последний раз Левандовски на клубном уровне уходил с поля без забитого мяча 11 февраля текущего года.

После этого он на протяжении семи месяцев забивал в каждом матче за «Баварию».

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