Nebelhorn Trophy. Кондратюк, Чжоу и Литвинцев покажут произвольные программы. Здесь Россия может получить третью олимпийскую квоту в мужском катании

Сегодня в Оберстдорфе будут разыграны заключительные квоты в мужском катании на Олимпийские игры в Мужчины выступят с произвольными программами.

После короткой программы лидирует американец Винсент Чжоу, россиянин Марк Кондратюк – 5-й. Чтобы обеспечить команде третью квоту, Кондратюк должен попасть в топ-7 среди квалифицирующихся фигуристов.

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Начало – 15.15 по московскому времени.

Четвертая разминка

23. Роман Садовский (Канада)

24. Ли Си Хен (Южная Корея)

Пятая разминка

25. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

26. Марк Кондратюк (Россия)

27. Габриэле Франгипани (Италия)

28. Брендан Керри (Австралия)

29. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

30. Винсент Чжоу (США)

Положение после короткой программы

1. (США) – 97,35

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 89,23

3. (Австралия) – 85,89

4. Габриэле Франгипани (Италия) – 83,11

5. Марк Кондратюк (Россия) – 81,48

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 80,54

7. Ли Си Хен (Южная Корея) – 79,95

8. (Канада) – 76,10

Марк Кондратюк – фигурист, который сенсационно рвется на Олимпиаду: после его проката плакала Медведева