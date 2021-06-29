Nebelhorn Trophy. Кондратюк, Чжоу и Литвинцев покажут произвольные программы. Здесь Россия может получить третью олимпийскую квоту в мужском катании

Сегодня в Оберстдорфе будут разыграны заключительные квоты в мужском катании на Олимпийские игры в Пекине. Мужчины выступят с произвольными программами.
После короткой программы лидирует американец Винсент Чжоу, россиянин Марк Кондратюк – 5-й. Чтобы обеспечить команде третью квоту, Кондратюк должен попасть в топ-7 среди квалифицирующихся фигуристов.
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Начало – 15.15 по московскому времени.
Четвертая разминка
23. Роман Садовский (Канада)
24. Ли Си Хен (Южная Корея)
Пятая разминка
25. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
26. Марк Кондратюк (Россия)
27. Габриэле Франгипани (Италия)
28. Брендан Керри (Австралия)
29. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
30. Винсент Чжоу (США)
Положение после короткой программы
1. Винсент Чжоу (США) – 97,35
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 89,23
3. Брендан Керри (Австралия) – 85,89
4. Габриэле Франгипани (Италия) – 83,11
5. Марк Кондратюк (Россия) – 81,48
6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 80,54
7. Ли Си Хен (Южная Корея) – 79,95
8. Роман Садовский (Канада) – 76,10
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