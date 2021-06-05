Хави не станет вести переговоры с «Барселоной», пока Куман не уволен. Он не хочет предавать Роналда

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, сейчас возглавляющий катарский , не готов вести переговоры о работе в каталонском клубе, пока занимает пост главного тренера.

Как пишет Marca, Хави откажется от переговоров с «Барсой», пока Куман работает с командой. Он считает переговоры за спиной у нынешнего тренера неуважением.

Испанец с огромным уважением относится к Куману и считает его одной из легенд «Барселоны». Хави не хочет предавать Роналда, вступая в переговоры с сине-гранатовыми в тяжелый для команды момент.

Ранее стало известно, что в контракте с «Аль-Саддом» нет пункта об уходе в «Барсу». Опцию убрали при продлении договора.

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Хави: «Я уже дважды отказывал «Барселоне». Нет никакой спешки, Кумана нужно уважать»