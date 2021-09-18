Галицкий о «Краснодаре»: «Работаю, чтобы бюджет в 50-70 млн долларов был. Финансирование – моими деньгами, но уже без меня»

Владелец в эфире «Коммент.Шоу» ответил на вопрос о том, как его болезнь влияет на управление клубом.

– Вы отошли от оперативного управления клубом?

– Не могу сказать, что я отошел от оперативного управления. Я просто физически не могу там находиться какое-то время. Но и некоторые были моменты, когда я мало управлял клубом.

Окей, раз мы коснулись этого вопроса, мы сейчас работаем, чтобы структура клуба изменилась. Клуб не должен зависеть от одного человека.

Я работаю над структурой, чтобы бюджет в 50-60-70 миллионов долларов был без меня, чтобы школа могла функционировать без меня. Думаю, к марту-апрелю закончим все эти процессы.

Предварительно, это будет состоять из совета директоров, из наблюдательного совета и банков, которые будут контролировать исполнения обязательств. В школах это называется эндаументом. Это будут достаточно пассивные вложения, но они позволят содержать без меня и футбольный клуб, и чтобы это все было под контролем.

Все будет прописано: сколько менеджмент имеет право тратить на свою зарплату, сколько – на трансферы, в случае большего зарабатывания на фондовом рынке и так далее. В каких пропорциях, сколько процентов может тратиться на трансферы и так далее.

Хоть мы с грустного начали наше общение – я приболел – болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. Это самое важное, над чем мы работаем. Это касается и школы. У нас затраты на нее, образно говоря, 8-9 миллионов долларов в год, и это должно продолжать финансироваться на таком же уровне. Думаю, к марту эти все процессы закончим. И я буду свободен от клуба в плане моральных обязательств.

Финансирование будет стопроцентно идти моими деньгами, но уже без меня. Независимо от того, могу я посещать игры или нет, могу участвовать в менеджменте или нет, финансирование будет свободным.

Надо просто правильно, эффективно выстроить совет директоров, наблюдательный совет. Думаю, где-то там место будет и активным болельщикам. Мы об этом всем объявим официально, чтобы общественность Краснодара могла следить и быть уверенной, что они не болеют за то, что завтра может закончиться, – сказал бизнесмен.

Галицкий рассказал о болезни: «Иногда ты не хозяин своей судьбы. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться»