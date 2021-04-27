Логинов, Елисеев, Латыпов, Гараничев и Халили вошли в предварительный состав сборной России на первые четыре этапа Кубка мира

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Юрий Каминский Евгений Гараничев Александр Логинов Эдуард Латыпов Матвей Елисеев Карим Халили Биатлон

Российские биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили вошли в предварительный состав команды на первые четыре этапа Кубка мира по биатлону.

Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

«Это те, кто вошел в топ-30 Кубка мира прошлого сезона – Логинов, Елисеев, Латыпов и Гараничев, и призер чемпионата мира Карим Халили. Мы даем им спокойно готовиться», – сказал Каминский.

На контрольных стартах в Ханты-Мансийске в ноябре определится, кто займет вакантное место.

«Будет условный запасной на тот случай, если кто-то из этой пятерки будет не очень хорошо готов, они еще должны будут подтвердить свою готовность во время тестов и тренировок», – добавил тренер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные