Логинов, Елисеев, Латыпов, Гараничев и Халили вошли в предварительный состав сборной России на первые четыре этапа Кубка мира

Российские биатлонисты , , , и вошли в предварительный состав команды на первые четыре этапа Кубка мира по биатлону.

Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

«Это те, кто вошел в топ-30 Кубка мира прошлого сезона – Логинов, Елисеев, Латыпов и Гараничев, и призер чемпионата мира Карим Халили. Мы даем им спокойно готовиться», – сказал Каминский.

На контрольных стартах в Ханты-Мансийске в ноябре определится, кто займет вакантное место.

«Будет условный запасной на тот случай, если кто-то из этой пятерки будет не очень хорошо готов, они еще должны будут подтвердить свою готовность во время тестов и тренировок», – добавил тренер.