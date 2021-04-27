Логинов, Елисеев, Латыпов, Гараничев и Халили вошли в предварительный состав сборной России на первые четыре этапа Кубка мира

Российские биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили вошли в предварительный состав команды на первые четыре этапа Кубка мира по биатлону.
Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.
«Это те, кто вошел в топ-30 Кубка мира прошлого сезона – Логинов, Елисеев, Латыпов и Гараничев, и призер чемпионата мира Карим Халили. Мы даем им спокойно готовиться», – сказал Каминский.
На контрольных стартах в Ханты-Мансийске в ноябре определится, кто займет вакантное место.
«Будет условный запасной на тот случай, если кто-то из этой пятерки будет не очень хорошо готов, они еще должны будут подтвердить свою готовность во время тестов и тренировок», – добавил тренер.