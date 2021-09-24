Галицкий об отмене госфинансирования в российском футболе: «Таких вещей делать нельзя. Быстро переделать все невозможно»

Владелец в эфире «Коммент.Шоу» поделился мнением о госфинансировании в футболе.

– Есть ли предпосылки, что в России исчезнет бюджетное финансирование футбольных клубов?

– Есть объективная реальность, как сложился какой-то рынок. Переделать все совершенно по-другому в короткую невозможно. Что должно произойти с «Газпромом», чтобы он прекратил финансировать «Зенит»? Что должно произойти, чтобы «Лукойл» прекратил финансировать «Спартак»? Это не те деньги для них, чтобы не финансировать.

– Футбольного бизнеса в России нет и не будет в ближайшее время. Футбольные клубы в России зарабатывают и окупаются? Нет.

– Мне кажется, вам нравится наступать на эту мозоль, это уже какая-то болезненная история. Как вы это хотите решать?

– Отказом от государственного финансирования клубов.

– Что останется от лиги? Для журналистов провокации и безответственность – норма жизни. Хотите, чтобы прекратилось государственное финансирование с завтрашнего дня?

– Да.

– И что будет? Таких вещей делать нельзя. Спорт – очень важное составляющее нации. Футбол – наилюбимейший вид спорта. Действовать по заявлению Дениса Казанского «а давайте завтра рубанем» можно, но в больших системах так нельзя, – заявил Галицкий.