Кумана не уволят в ближайшие дни. Ключевыми станут 3 матча – с «Леванте», «Бенфикой» и «Атлетико» (Marca)

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не планирует увольнять Роналда Кумана с поста главного тренера команды в ближайшее время, утверждает Marca.

По данным источника, Куман точно будет руководить командой в матче против «Леванте», который состоится в воскресенье. Несмотря на неудачный результат в матче Ла Лиги с «Кадисом» (0:0), Лапорта не намерен увольнять Кумана немедленно.

Возвращаясь с матча против «Кадиса», Лапорта и Куман поговорили. Они уже общались после матчей с «Баварией» (0:3) и «Гранадой» (1:1).

Ключевыми для Кумана станут три ближайших матча «Барселоны». В играх с «Леванте» в Ла Лиге и против «Бенфики» в Лиге чемпионов команде необходимо побеждать. Кроме того, большое значение будет иметь гостевой матч против «Атлетико», который состоится 3 октября.

На эту минуту «Барселона» занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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