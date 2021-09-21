Фетисов о 43% на выборах в Госдуму: «Могло быть и получше, но люди иногда голосуют против кого-то, не понимая, зачем. «Баба-Яга против»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал свою победу на выборах.

Политик баллотировался в парламент от «Единой России» в Подольском одномандатном округе в Московской области и опередил бывшего члена правления ФХР Бориса Иванюженкова.

– Вячеслав Александрович, мы вас поздравляем с победой.

– Спасибо.

– Скажите честно, это маленькая победа или большая? И с чем ее можно сравнить, эту предвыборную гонку? Это как финальная серия Кубка Стэнли или олимпийский турнир?

– Нет, я просто витамины принимал. Надо поддерживать мускулатуру. Я бы сказал, для меня это очередная победа, и это никак нельзя сравнивать ни с Олимпийскими играми, ни с Кубком Стэнли, ни с чемпионатом мира. Ожидаемая победа, я бы так сказал.

Да, естественно, это аванс для следующей работы. Люди меня знают, узнаваемость у меня высокая. Сомнений, что я выиграю, не было, у меня по крайней мере. Может быть, результаты могли быть и получше (Фетисов набрал 43% – прим. Sports.ru), но здесь как раз эффект того, что люди иногда голосуют против кого-то, не понимая, зачем.

Не знаю, кто-то другой на моем месте сумел бы сделать больше там, где я работаю? С другой стороны, «Баба-Яга против» – не совсем тот подход, ну, не всегда он может быть правильным.

Так что будем дальше работать, будем делать для людей жизнь лучше. Это моя задача. Тем более, когда ты в одномандатном округе, ты выходишь к людям, потом перед людьми отчитываешься. То есть мне было, что сказать во время предвыборной кампании, и народ это услышал, – сказал Фетисов.