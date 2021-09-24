Третьяк о возвращении Знарка в сборную России: «Он пользуется авторитетом среди игроков НХЛ. Сплотит команду, надеемся»

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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал возвращение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель.

Чемпионат мира в Минске это доказал», – сказал Третьяк.

Знарок ранее уже уже работал в сборной с 2014 по 2018 годы. 

Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Также Знарок руководил сборной на Кубке мира-2016 в Торонто – последнем на сегодня турнире с максимальным представительством игроков НХЛ. 

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