Третьяк о возвращении Знарка в сборную России: «Он пользуется авторитетом среди игроков НХЛ. Сплотит команду, надеемся»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал возвращение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков , мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель.

Чемпионат мира в Минске это доказал», – сказал Третьяк.

Знарок ранее уже уже работал в сборной с 2014 по 2018 годы.

Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Также Знарок руководил сборной на Кубке мира-2016 в Торонто – последнем на сегодня турнире с максимальным представительством игроков НХЛ.