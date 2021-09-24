«Бавария» одержала 8-ю победу подряд, обыграв «Гройтер» (3:1). Общий счет – 40:5

Теги Бавария бундеслига Германия Sports.ru Гройтер Футбол

В 6-м туре Бундеслиги «Бавария» победила на выезде «Гройтер» (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победа стала для мюнхенской команды 8-й подряд во всех турнирах. Общий счет – 40:5.

Гройтер – Бавария 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
24 сентября, 21.30, «Тролли-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Мюллер, 0:2 – 31 Киммих, 0:3 – 68, автогол Грисбек, 1:3 – 87 Иттен.
ГройтерБурхерт, Майерхефер, Бауэр, Виргевер, Виллемс (Барри, 76), Грисбек (Тилльманн, 76), Зегуин, Грин (Левелинг, 86), Нильсен (Абиама, 67), Хргота (Иттен, 76), Дудзяк.
БаварияНойер, Зюле (Станишич, 87), Упамекано, Эрнандес, Павар, Горетцка (Мусиала, 87), Киммих, Мюллер (Гнабри, 76), Сане (Забитцер, 61), Дэвис, Левандовски.
Предупреждения:
Хргота (20), Сане (44), Виргевер (53), Абиама (67), Барри (83).
Удаление:
Павар (48).

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные