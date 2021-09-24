«Бавария» одержала 8-ю победу подряд, обыграв «Гройтер» (3:1). Общий счет – 40:5

В 6-м туре Бундеслиги «Бавария» победила на выезде «Гройтер» (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победа стала для мюнхенской команды 8-й подряд во всех турнирах. Общий счет – 40:5.
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.30, «Тролли-Арена»
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Гройтер –
Бурхерт, Майерхефер, Бауэр, Виргевер, Виллемс (Барри, 76), Грисбек (Тилльманн, 76), Зегуин, Грин (Левелинг, 86), Нильсен (Абиама, 67), Хргота (Иттен, 76), Дудзяк.
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Бавария –
Нойер, Зюле (Станишич, 87), Упамекано, Эрнандес, Павар, Горетцка (Мусиала, 87), Киммих, Мюллер (Гнабри, 76), Сане (Забитцер, 61), Дэвис, Левандовски.
- Удаление:
- Павар (48).