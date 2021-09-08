⚡ Знарок назначен главным тренером сборной России. Брагин будет его консультантом

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Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России

Сообщается, что контракт с ним рассчитан на один год. Валерий Брагин, ранее занимавший эту должность, теперь будет консультантом. 

Знарок уже работал в сборной с 2014 по 2018 годы. 

Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. 

Также Знарок руководил сборной на Кубке мира-2016 в Торонто – последнем на сегодня турнире с максимальным представительством игроков НХЛ. 

Напомним, что лига ранее дала предварительное согласие на участие игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине. 

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