Мазепин посвятил шлем для Гран-при России медалистам Олимпиады и Паралимпиады

Теги Паралимпийские игры Формула-1 Олимпиада-2020 Гран-при России Хаас Никита Мазепин стиль Здоровье Авто

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин представил специальный шлем для Гран-при России.

Мазепин разместил на шлеме имена призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоялись в Токио в этом году. Лого «Хааса» выполнено в виде золотой медали.

«Я большой фанат наших героев на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, которые недавно завершились, и для меня было важно выразить свое уважение.

Кроме этого, я поменял цвета шлема. Еще я использовал доброшрифт – мы начали работать с благотворительным фондом, чтобы помочь детям с церебральным параличом и привлечь внимание к этой проблеме», – пояснил Никита.

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Фото: twitter.com/HaasF1Team; instagram.com/nikita_mazepin

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