Мазепин посвятил шлем для Гран-при России медалистам Олимпиады и Паралимпиады

Гонщик «Хааса» представил специальный шлем для .

Мазепин разместил на шлеме имена призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоялись в Токио в этом году. Лого «Хааса» выполнено в виде золотой медали.

«Я большой фанат наших героев на и Паралимпиаде в Токио, которые недавно завершились, и для меня было важно выразить свое уважение.

Кроме этого, я поменял цвета шлема. Еще я использовал доброшрифт – мы начали работать с благотворительным фондом, чтобы помочь детям с церебральным параличом и привлечь внимание к этой проблеме», – пояснил Никита.

Мазепин запустил благотворительную акцию вместе с фондом «Подарок Ангелу»

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