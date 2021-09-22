Мазепин посвятил шлем для Гран-при России медалистам Олимпиады и Паралимпиады

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин представил специальный шлем для Гран-при России.
Мазепин разместил на шлеме имена призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоялись в Токио в этом году. Лого «Хааса» выполнено в виде золотой медали.
«Я большой фанат наших героев на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, которые недавно завершились, и для меня было важно выразить свое уважение.
Кроме этого, я поменял цвета шлема. Еще я использовал доброшрифт – мы начали работать с благотворительным фондом, чтобы помочь детям с церебральным параличом и привлечь внимание к этой проблеме», – пояснил Никита.
Мазепин запустил благотворительную акцию вместе с фондом «Подарок Ангелу»
Честнейший Мазепин из «Ф-1»: правда о провале старта сезона, чем помогал отец (не только деньгами) и главные гоночные слабости
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram
Фото: twitter.com/HaasF1Team; instagram.com/nikita_mazepin