«Барса» контактировала с Роберто Мартинесом. Кумана планируют уволить (Goal.com)

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Роберто Мартинес Футбол

«Барселона» работает над приглашением нового тренера вместо Роналда Кумана.

Руководство «блауграны» готовится уволить специалиста, утверждает Goal.com.

В связи с этим «Барса» начала контактировать с Роберто Мартинесом, возглавляющим сборную Бельгии. У тренера спросили о его отношении к идее возглавить «Барселону», официальные переговоры пока не начались. Самому специалисту сообщили, что он является главным кандидатом на пост тренера каталонцев.

Мартинес заинтересован в возможности прийти в «Барсу», о чем он сообщил руководителям бельгийского футбола.

В то же время тренер не хочет уходить из сборной до матчей Лиги наций (7 октября бельгийцы сыграют со сборной Франции в полуфинале турнира, а 10-го числа состоятся финал и матч за 3-е место). «Барселона» готова подождать до окончания турнира.

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