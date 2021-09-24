«Барса» контактировала с Роберто Мартинесом. Кумана планируют уволить (Goal.com)

работает над приглашением нового тренера вместо .

Руководство «блауграны» готовится уволить специалиста, утверждает Goal.com.

В связи с этим «Барса» начала контактировать с , возглавляющим сборную . У тренера спросили о его отношении к идее возглавить «Барселону», официальные переговоры пока не начались. Самому специалисту сообщили, что он является главным кандидатом на пост тренера каталонцев.

Мартинес заинтересован в возможности прийти в «Барсу», о чем он сообщил руководителям бельгийского футбола.

В то же время тренер не хочет уходить из сборной до матчей Лиги наций (7 октября бельгийцы сыграют со сборной Франции в полуфинале турнира, а 10-го числа состоятся финал и матч за 3-е место). «Барселона» готова подождать до окончания турнира.

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