Галицкий про Ивана Игнатьева: «Не игрок основы команды из топ-5. Ему нужно было терпеть, выходя на замену и играя за «Краснодар-2»

Президент высказался о воспитаннике клуба , который сейчас выступает за .

– Был пример Игнатьева. Он отыграл сезон и ощущал себя важным игроком для этого состава «Краснодара»...

– Это он ощущал. Вы, журналисты, развращаете молодых ребят. У нас ни Черников, ни Сперцян, ни Корнюшин не могут давать никому интервью, кроме клубных медиа.

– Это ваш запрет?

– Конечно. Вы их сначала возносите на пьедестал, а после четырех-пяти игр можете оттуда с такой же скоростью [спустить].

Что касается Игнатьева, то я глубоко убежден, что этот мальчик по открываниям за спину, по ударам с двух ног очень хорош. Но он не игрок основы команды из первой пятерки.

Ване нужно было терпеть, выходить на замену, играть за еще полтора-два года. Я против заигрывания с молодежью в своей команде. Болельщикам нужны красивая игра и победы. Я за то, чтобы в команду приходили готовыми. Я уверен, что ребята из нашей академии будут в основе. Нужно терпеть.

Опять же, Шапи выходил на 15-20 минут. Игнат играл время от времени, потому что были проблемы с составом.

– Вы были готовы вернуть Игнатьева?

– Это не вопрос моей готовности. Я не управляю нашими ребятами в других клубах. Это вопрос цены, вопрос, что у парня в голове.

Да, у нас был негатив по той позиции, которая сложилась. Но мы понимаем, что это молодые ребята. Нельзя их не прощать, это неправильно. У нас ни к кому нет изжоги. Любой футболист может попасть к нам обратно, если мы посчитаем, что он соответствует нашему уровню, — сказал Галицкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«В гробу карманов нет». Галицкий прервал молчание: он серьезно болеет и все еще мечтает об 11 воспитанниках