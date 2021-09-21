«В гробу карманов нет. Ты заработал в обществе и должен отдавать. Два завтрака съесть не сможешь». Галицкий о деньгах

Владелец в эфире «Коммент.Шоу» поделился мыслями о том, как стоит распоряжаться богатством.

– Как мне кажется, еще не выросло поколение богатых людей, которое понимает, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью о том, что количество денег у нее, наверное, будет достаточно ограниченным, потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, все прочее. Базу новую для клуба строим. И дочь согласилась со мной.

Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу. Два завтрака ты съесть не сможешь, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником.

Ты не можешь употребить больше двух-трех тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно двадцать машин, тридцать самолетов.

– Почему у вас это понимание есть, а у других нет?

– Оно приходит. Просто мы все нетерпеливые. Это первое поколение богатых людей. Они начинают финансировать какие-то проекты. Этот процесс не вопрос одного дня. Он только начинает набирать обороты и дальше будет набирать. Для хоккейного СКА, насколько я понимаю, частные лица будут строить арену.

Будут владельцы у частных клубов. В первой лиге , . во второй. Это процесс… Россия при капитализме живет двадцать пять лет. Не бывает так быстро, как мы хотим. Нужно время на все это. Это эволюционно пойдет туда. Просто жизнь человеческая, к сожалению, короче, чем тот объем терпения, который мы должны иметь, чтобы эволюционно двигаться туда, – ответил бизнесмен.

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