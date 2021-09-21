«В гробу карманов нет. Ты заработал в обществе и должен отдавать. Два завтрака съесть не сможешь». Галицкий о деньгах

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире «Коммент.Шоу» поделился мыслями о том, как стоит распоряжаться богатством.
– Как мне кажется, еще не выросло поколение богатых людей, которое понимает, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью о том, что количество денег у нее, наверное, будет достаточно ограниченным, потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, все прочее. Базу новую для клуба строим. И дочь согласилась со мной.
Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу. Два завтрака ты съесть не сможешь, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником.
Ты не можешь употребить больше двух-трех тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно двадцать машин, тридцать самолетов.
– Почему у вас это понимание есть, а у других нет?
– Оно приходит. Просто мы все нетерпеливые. Это первое поколение богатых людей. Они начинают финансировать какие-то проекты. Этот процесс не вопрос одного дня. Он только начинает набирать обороты и дальше будет набирать. Для хоккейного СКА, насколько я понимаю, частные лица будут строить арену.
Будут владельцы у частных клубов. В первой лиге «Акрон», «Велес». «Чайка» во второй. Это процесс… Россия при капитализме живет двадцать пять лет. Не бывает так быстро, как мы хотим. Нужно время на все это. Это эволюционно пойдет туда. Просто жизнь человеческая, к сожалению, короче, чем тот объем терпения, который мы должны иметь, чтобы эволюционно двигаться туда, – ответил бизнесмен.
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