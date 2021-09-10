Уткин о словах Фетисова про Путина: «Какой был игрок… Витязь, грудью континенты рассекал. И стал жополизом»

Теги Василий Уткин Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов Владимир Путин Sports.ru Политика Хоккей

Комментатор Василий Уткин оценил высказывание двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова о президенте России Владимире Путине как главном хоккеисте мира. 

«Какой был игрок… Витязь. Грудью континенты рассекал, встречные острова фигачил силовым приемом. И стал жополизом.

Я моложе, мало ли что предстоит – надеюсь, не дойду до такого. Просто вы не понимаете. Это Фетисов…

Старый стал. Чего ему не хватает, ума не приложу; и где тот зал славы (Славы?), в который он все еще стремится…», – написал Уткин в своем телеграм-канале. 

Фетисов назвал Путина главным хоккеистом мира: «Россия вложила в развитие хоккея, как никто другой»

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