Уткин о словах Фетисова про Путина: «Какой был игрок… Витязь, грудью континенты рассекал. И стал жополизом»

Комментатор Василий Уткин оценил высказывание двукратного олимпийского чемпиона о президенте России Владимире Путине как главном хоккеисте мира.

«Какой был игрок… Витязь. Грудью континенты рассекал, встречные острова фигачил силовым приемом. И стал жополизом.

Я моложе, мало ли что предстоит – надеюсь, не дойду до такого. Просто вы не понимаете. Это Фетисов…

Старый стал. Чего ему не хватает, ума не приложу; и где тот зал славы (Славы?), в который он все еще стремится…», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Фетисов назвал Путина главным хоккеистом мира: «Россия вложила в развитие хоккея, как никто другой»