Малком и Клаудиньо не вызваны в сборную Бразилии на октябрьские матчи, Неймар, Винисиус, Каземиро и Фред – в составе

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Стал известен состав сборной Бразилии на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

В состав бразильской команды не попали полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо, которые со скандалом досрочно покинули расположение сборной во время сентябрьских матчей.

Заявка сборной Бразилии выглядит так:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уэвертон («Палмейрас»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба – «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эденилсон («Интернасьонал»), Жерсон Сантос («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Рафинья Диас («Лидс»), Антони («Аякс»), Матеус Кунья («Атлетико»);

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

Сборной Бразилии предстоит сыграть с Венесуэлой (8 октября, в гостях) и Уругваем (12 октября, дома).

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