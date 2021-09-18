Галицкий рассказал о болезни: «Иногда ты не хозяин своей судьбы. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться»

Владелец в эфире «Коммент.Шоу» рассказал о проблемах со здоровьем, мешающих уделять больше внимания клубу.

– Я уже три игры пропустил. Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею. К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в каком необходимо это делать президенту клуба. Но это жизнь. Часто, иногда ты не являешься хозяином судьбы своей. Это так и есть сейчас, к сожалению. Я не в той форме и некоторые игры пропускаю.

– Когда вы говорите о болезни, у каждого зрителя возникает вопрос: а что с вами?

– Я вообще об этом сказал, потому что я президент футбольного клуба, общественная фигура. Этим и ограничимся. Я вообще не хотел бы об этом говорить. Но наши болельщики имеют право понимать, что происходит, и они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я это все говорю. А уже дальше, нюансы – это настолько личное, что я не хотел бы об этом говорить, – ответил бизнесмен.

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