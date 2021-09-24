Сульшер заявил, что «МЮ» стали реже давать пенальти после критики от Клоппа: «Один тренер беспокоился об этом»

Главный тренер вспомнил спор с тренером , высказываясь о неназначенных пенальти в пользу «МЮ».

В январе немец заявил: «Слышал, что «МЮ» за 2 года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за 5,5 лет». Норвежец назвал эти высказывания способом повлиять на судей.

«Мы просто должны надеяться, что будем получать заслуженное. В последних двух матчах в нашу пользу должны были назначить три пенальти.

Один тренер беспокоился о том, сколько нам дают пенальти, и после этого, похоже, пенальти стало назначать сложнее. С того момента я почувствовал большую разницу.

Нужно просто оставить судьям право разбираться в этом и надеяться, что очень скоро они начнут принимать правильные решения», – заявил Сульшер.

Клопп пожаловался, что «МЮ» за два года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за все 5,5 лет при нем. Проверили – это почти правда