Овечкин поспособствовал назначению Знарка в сборную России

Стали известны некоторые детали о назначении Олега Знарка на пост главного тренера сборной России.
По данным журналистки Sport24.ru Дарьи Тубольцевой, назначению Олега Знарка в сборную России поспособствовал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Сегодня глава ФХР Владислав Третьяк сообщил, что Знарок, уже работавший с национальной командой в период с 2014 по 2018 годы, будет готовить сборную России к Олимпиаде-2022.
Знарка вернули в сборную: это хорошее решение в очень плохой ситуации
Как Знарок уходил из сборной: выиграл Олимпиаду, должен был везти команду на ЧМ, но его внезапно убрали