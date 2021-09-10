Овечкин поспособствовал назначению Знарка в сборную России

Стали известны некоторые детали о назначении Олега Знарка на пост главного тренера сборной России.

По данным журналистки Sport24.ru Дарьи Тубольцевой, назначению Олега Знарка в сборную России поспособствовал нападающий .

Сегодня глава ФХР Владислав Третьяк сообщил, что Знарок, уже работавший с национальной командой в период с 2014 по 2018 годы, будет готовить сборную России к Олимпиаде-2022.

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