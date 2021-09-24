Куман пропустит матчи «Барсы» с «Атлетико» и «Леванте» – он дисквалифицирован за красную в игре с «Кадисом»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман дисквалифицирован на два ближайших матча Ла Лиги из-за удаления в концовке игры против «Кадиса» (0:0).
На 7-й добавленной минуте нидерландский специалист выразил недовольство работой арбитра, за что получил красную карточку.
Сегодня Комитет по проведению соревнований вынес Куману наказание – тренер дисквалифицирован на две ближайших игры. Таким образом, Куман не сможет руководить «Барселоной» со скамейки в матчах против «Леванте» и «Атлетико».
На клуб и на самого тренера наложен денежный штраф.
Кроме того, апелляция «Барсы» на желтые карточки Френки де Йонга и Серджи Бускетса была отклонена.
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