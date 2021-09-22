Заболотного оштрафовали на 20 тысяч рублей за празднование гола «Спартаку» с фанатами

КДК РФС наказал форварда ЦСКА Антона Заболотного по итогам матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
На 81-й минуте встречи нападающий забил гол и отпраздновал это с болельщиками армейцев на трибуне.
За нарушение требований санитарного регламента чемпионата Заболотного оштрафовали на 20 тысяч рублей.
ЦСКА по итогам матча со «Спартаком» оштрафован суммарно на 45 тысяч рублей, красно-белые – на 60 тысяч.
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Заболотный – герой дерби: забил победный, отпраздновал в стиле Ибры перед фанатами и удалился