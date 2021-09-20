10:0 в Кубке России, вылет «МЮ», Хохлов подал в суд на фэйсбук, победы «Реала» и «Юве», Газзаев не прошел в Госдуму и другие новости утра

1. В элитном групповом раунде Бетсити Кубка России «Крылья Советов» уничтожили ногинское «Знамя» (10:0) – это самая крупная победа в истории турнира (у 16-летнего Пиняева дубль и голевая передача за тайм). Московское «Динамо» на выезде разгромило ставропольское «Динамо» (6:0), «Краснодар» победил «Ленинградец» (2:0), «Ростов» проиграл «Чайке» (0:1) из ФНЛ-2. Племянник Кадырова забил первый гол за «Ахмат».

2. Роналду – самый высокооплачиваемый игрок мира в этом сезоне по версии Forbes. Он получит 125 млн долларов до вычета налогов – больше Месси на 15 млн.

3. В 3-м раунде Кубка английской лиги «Челси» прошел «Астон Виллу» (1:1, по пенальти – 4:3), «Манчестер Юнайтед» дома влетел «Вест Хэму» (0:1), «Арсенал» разгромил «Уимблдон» (3:0). Уже сформированы пары 4-го раунда.

4. В КХЛ «Сибирь» проиграла «Магнитке» (1:3), «Автомобилист» победил минское «Динамо» (7:3), «Торпедо» уступил «Йокериту» (2:4), «Локомотив» – «Витязю» (2:3).

5. Дмитрий Хохлов подал в суд на фэйсбук. Пользователей блокируют за упоминание фамилии тренера «Ротора» – это трактуется как пренебрежение к украинцам. Сторона бывшего экс-футболиста сборной России потребовала 150 млн рублей компенсации морального вреда.

6. В 6-м туре Ла Лиги «Реал» разнес «Мальорку» (6:1) благодаря хет-трику Асенсио и 2+2 Бензема – у Карима какая-то нереальная статистика в сезоне. «Севилья» переиграла «Валенсию» (3:1).

7. Газзаев не прошел в Госдуму нового созыва. Роднина, Журова, Чепиков и Таймазов победили на выборах по одномандатным округам, они выдвигались от «Единой России».

8. В 5-м туре Серии А «Ювентус» справился со «Специей» (3:2) на выезде, «Милан» победил «Венецию» (2:0) дома.

9. Тренер «Барселоны» Роналд Куман зачитал заявление и ушел с пресс-конференции перед игрой с «Кадисом», сказав, что чудес в Лиге чемпионов ждать не стоит. Он не согласовал свое заявление с пресс-службой «Барсы», о нем знали только капитаны команды. Напряжение между Куманом и президентом клуба Лапортой резко возросло. «Барселона» уже готова заплатить 1,8 млн евро за Роберто Мартинеса – это отступные тренера в сборной Бельгии.

10. Россия обыграла Вьетнам (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу.

11. Владелец «Северстали» Мордашов – лидер по доходам за 2020 год среди российских миллиардеров. Тимченко – 9-й, Абрамович – 10-й.

12. Трансферные новости. Скауты дортмундской «Боруссии» следят за хавбеком «Динамо» Захаряном. «МЮ» готов продать Марсьяля за 40 млн фунтов зимой. Хамес перешел в катарский «Аль-Райян» из «Эвертона».

13. Предварительная стоимость строительства «СКА-Арены» – 38,5 млрд рублей. Из бюджета Санкт-Петербурга выделят не более 10 млрд.

14. Представлен логотип финала Лиги чемпионов-2021/22 в Санкт-Петербурге. Дизайн вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом.

15. В 7-м туре Лиги 1 «Монако» Александра Головина дома победил «Сент-Этьен» (3:1), «ПСЖ» на выезде дожал «Метц» (2:1),забив на 95-й минуте. Месси пропустил матч и не сыграет с «Монпелье» в субботу, в «ПСЖ» надеются, что Лео будет готов к «Ман Сити».

16. Украинский боксер Иван Редкач отказался от российского гражданства за 500 тысяч долларов: «Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент».

Цитаты дня:

Дзамболат Тедеев: «Олимпийское золото в России стоит сейчас 56 тысяч долларов. Все платят больше! Что мы делаем, ребята, куда падаем?»

Дзамболат Тедеев о зарплатах в футболе: «Там один спортсмен получает миллионы, которые у нас в год уходят на бюджет на 70 человек»

Александр Медведев: «Пропаганда, призывающая отказаться от вакцины, абсолютно ложная. Я привился, не надо бояться»

Роман Ротенберг: «Я посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России вживую с 2014 года. Это серьезный опыт»

Семак об отказе Дзюбы от сборной: «Уважаем решение, взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как»

«Мы понимаем, что обосрались. Это позор». Глебов – фанатам «Ростова» на стадионе про 0:1 с «Чайкой»

Мама Роналду о 2017-м: «Мой внук уже тогда был выше Месси. Это очень смешно»