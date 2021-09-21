Семак об отказе Дзюбы от сборной: «Уважаем решение, взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как»

Главный тренер ответил на вопрос касательно того, что нападающий принял решение отказаться от вызова в сборную России на матчи квалификации ЧМ-2022.

– Как вы отнеслись к словам Дзюбы, который сказал, что не поедет в октябре в сборную России, поскольку пока не набрал оптимальную форму и не готов помогать команде на сто процентов?

– Это исключительно решение Артема.

Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение.

Мы уважаем это решение. Он – взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как, – заявил Семак.

Дзюба отказался ехать в сборную, потому что «не набрал оптимальную форму». Карпин только пожал плечами