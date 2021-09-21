Семак об отказе Дзюбы от сборной: «Уважаем решение, взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос касательно того, что нападающий Артем Дзюба принял решение отказаться от вызова в сборную России на матчи квалификации ЧМ-2022.

– Как вы отнеслись к словам Дзюбы, который сказал, что не поедет в октябре в сборную России, поскольку пока не набрал оптимальную форму и не готов помогать команде на сто процентов?

– Это исключительно решение Артема.

Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение.

Мы уважаем это решение. Он – взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как, – заявил Семак.

Дзюба отказался ехать в сборную, потому что «не набрал оптимальную форму». Карпин только пожал плечами

Опрос

Почему Дзюба отказался ехать в сборную?
43058 голосов
Правда не набрал форму
13%
Артем Дзюба
Не хочет проблем из-за неудач в матчах со Словенией и Словакией
29%
Алексей Андронов
Из-за отношений с Карпиным
58%
Роман Павлюченко

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