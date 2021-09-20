«Барса» готова заплатить 1,8 млн евро за Мартинеса – это его отступные в сборной Бельгии

«Барселона» работает над поиском нового тренера.

Как уже сообщалось, главными кандидатами на пост тренера «Барсы» в случае ухода Роналда Кумана станут , работающий со сборной , и Хави, тренирующий катарский «Аль-Садд».

Контракт Мартинеса со сборной Бельгии рассчитан до декабря 2022 года, когда состоится чемпионат мира в Катаре. Однако «Барселону» не беспокоят возможные переговоры с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (KBV) по поводу досрочного расторжения контракта с Мартинесом.

Если «Барселона» сделает выбор в пользу Мартинеса и получит от тренера согласие, то каталонский клуб заплатит 1,8 млн евро за расторжение контракта специалиста со сборной Бельгии. Это фиксированная сумма отступных, которая прописала в его контракте с KBV.

В отличие от ситуации с уходом из сборной Нидерландов, готова взять выплату этой суммы на себя. Напомним, что ради прихода в «Барсу» Куман заплатил 6 млн евро .