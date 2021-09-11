Долореш Авейру, мама нападающего Криштиану Роналду, рассказала о реакции ее внука Криштиану Роналду-младшего на во время церемонии вручения «Золотого мяча» в 2017 году.

«Я была с Криштианинью и сказала: «Смотри, это Месси». Тогда он ответил мне: «Это не Месси, этот человек слишком маленький».

Затем мой сын подбодрил его и сказал поздороваться с Лионелем. Мой внук уже тогда был выше Месси. Это было очень смешно», – сказала Долореш в подкасте Leão’s ADN.

Напомним, что в 2017-м году обладателем «Золотого мяча» стал Роналду.