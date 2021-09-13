Месси не сыграет с «Монпелье» в субботу. В «ПСЖ» надеются, что Лео будет готов к «Ман Сити» (L’Équipe)

Нападающий Лионель Месси может пропустить несколько матчей «ПСЖ» из-за травмы колена, полученной в игре Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

Уже точно известно, что сегодня аргентинец не сыграет с «Метцем» – Лео не попал в заявку.

L’Équipe, ссылаясь на окружение Месси, пишет, что из-за повреждения форвард пропустит матч против , который состоится 25 сентября.

В «ПСЖ» надеются, что Месси успеет восстановиться к матчу группового этапа против , который пройдет 28 сентября.

Завтра Лионель пройдет еще одно обследование. Сейчас предполагается, что пропуск двух предстоящих матчей позволит Месси оправиться от повреждения.

Со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться по ссылке.

Месси бледно начал в «ПСЖ»: 0 голов и 0 ассистов за 3 матча. Похоже, замена в игре с «Лионом» его обидела