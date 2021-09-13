Месси не сыграет с «Монпелье» в субботу. В «ПСЖ» надеются, что Лео будет готов к «Ман Сити» (L’Équipe)

Нападающий Лионель Месси может пропустить несколько матчей «ПСЖ» из-за травмы колена, полученной в игре Лиги 1 против «Лиона» (2:1).
Уже точно известно, что сегодня аргентинец не сыграет с «Метцем» – Лео не попал в заявку.
L’Équipe, ссылаясь на окружение Месси, пишет, что из-за повреждения форвард пропустит матч против «Монпелье», который состоится 25 сентября.
В «ПСЖ» надеются, что Месси успеет восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который пройдет 28 сентября.
Завтра Лионель пройдет еще одно обследование. Сейчас предполагается, что пропуск двух предстоящих матчей позволит Месси оправиться от повреждения.
Со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться по ссылке.
Месси бледно начал в «ПСЖ»: 0 голов и 0 ассистов за 3 матча. Похоже, замена в игре с «Лионом» его обидела