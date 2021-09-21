Куман не согласовал свое заявление с пресс-службой «Барсы». Об этом знали только капитаны команды

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман выступил с заявлением в преддверии матча чемпионата Испании против «Кадиса».
Нидерландец зачитал обращение, после чего сразу покинул зал для пресс-конференций, не ответив на вопросы журналистов.
Сообщается, что Куман не согласовывал подобное выступление с отделом каталонского клуба по связям с общественностью.
Для них это стало такой же неожиданностью, как и для представителей СМИ.
За несколько минут до выхода Кумана к прессе о его намерениях узнали капитаны «Барселоны».
Куман зачитал заявление и ушел с пресс-конференции перед игрой с «Кадисом». Он сказал, что чудес в ЛЧ ждать не стоит