Куман не согласовал свое заявление с пресс-службой «Барсы». Об этом знали только капитаны команды

Главный тренер выступил с заявлением в преддверии матча чемпионата против «Кадиса».

Нидерландец зачитал обращение, после чего сразу покинул зал для пресс-конференций, не ответив на вопросы журналистов.

Сообщается, что Куман не согласовывал подобное выступление с отделом каталонского клуба по связям с общественностью.

Для них это стало такой же неожиданностью, как и для представителей СМИ.

За несколько минут до выхода Кумана к прессе о его намерениях узнали капитаны «Барселоны».

Куман зачитал заявление и ушел с пресс-конференции перед игрой с «Кадисом». Он сказал, что чудес в ЛЧ ждать не стоит