Роднина, Журова, Чепиков и Таймазов победили на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Они выдвигались от «Единой России»

Бывшие российские спортсмены , Светлана Журова, и Артур Таймазов победили на выборах в Госдуму по одномандатным округам.

Все четверо выдвигались от партии «Единая Россия».

Роднина набрала 40,89% голосов избирателей в Дмитровском районе Московской области.

Журова получила 43,2% голосов во Всеволожском районе Ленинградской области.

У Чепикова 33,97% голосов в Березовском избирательном округе Свердловской области.

Таймазов в Северо-Осетинском одномандатном округе набрал 76% голосов.

Роднина и Журова работают в Госдуме с 2007 года, Чепиков и Таймазов – с 2016-го.

(лыжные гонки, «Единая Россия»), Дмитрий Шишкин (самбо, «Справедливая Россия»), (дзюдо, «КПРФ»), (легкая атлетика, «Партия пенсионеров») и Татьяна Самкова (борьба, «Партия Роста») проиграли выборы и попасть в Госдуму не смогли.