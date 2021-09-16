Роднина, Журова, Чепиков и Таймазов победили на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Они выдвигались от «Единой России»

Бывшие российские спортсмены Ирина Роднина, Светлана Журова, Сергей Чепиков и Артур Таймазов победили на выборах в Госдуму по одномандатным округам.
Все четверо выдвигались от партии «Единая Россия».
Роднина набрала 40,89% голосов избирателей в Дмитровском районе Московской области.
Журова получила 43,2% голосов во Всеволожском районе Ленинградской области.
У Чепикова 33,97% голосов в Березовском избирательном округе Свердловской области.
Таймазов в Северо-Осетинском одномандатном округе набрал 76% голосов.
Роднина и Журова работают в Госдуме с 2007 года, Чепиков и Таймазов – с 2016-го.
Любовь Егорова (лыжные гонки, «Единая Россия»), Дмитрий Шишкин (самбо, «Справедливая Россия»), Дмитрий Носов (дзюдо, «КПРФ»), Наталья Антюх (легкая атлетика, «Партия пенсионеров») и Татьяна Самкова (борьба, «Партия Роста») проиграли выборы и попасть в Госдуму не смогли.