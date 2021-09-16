Роднина, Журова, Чепиков и Таймазов победили на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Они выдвигались от «Единой России»

Теги Сергей Чепиков Ирина Роднина Светлана Журова Наталья Антюх Государственная дума Любовь Егорова Дмитрий Носов Артур Таймазов Татьяна Самкова Политика Фигурное катание

Бывшие российские спортсмены Ирина Роднина, Светлана Журова, Сергей Чепиков и Артур Таймазов победили на выборах в Госдуму по одномандатным округам.

Все четверо выдвигались от партии «Единая Россия».

Роднина набрала 40,89% голосов избирателей в Дмитровском районе Московской области.

Журова получила 43,2% голосов во Всеволожском районе Ленинградской области.

У Чепикова 33,97% голосов в Березовском избирательном округе Свердловской области.

Таймазов в Северо-Осетинском одномандатном округе набрал 76% голосов.

Роднина и Журова работают в Госдуме с 2007 года, Чепиков и Таймазов – с 2016-го.

Любовь Егорова (лыжные гонки, «Единая Россия»), Дмитрий Шишкин (самбо, «Справедливая Россия»), Дмитрий Носов (дзюдо, «КПРФ»), Наталья Антюх (легкая атлетика, «Партия пенсионеров») и Татьяна Самкова (борьба, «Партия Роста») проиграли выборы и попасть в Госдуму не смогли.

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