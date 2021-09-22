«Ростов» вылетел из Кубка России. «Чайка» первой вышла в 1/8 финала турнира

«Ростов» проиграл «Чайке» (0:1) в матче элитного группового раунда Бетсити Кубка России и потерял шансы на выход в 1/8 финала турнира.

выиграла и у «Ростова», и у «Торпедо» (1:0), таким образом набрав 6 очков и гарантировав себе участие в следующем раунде Кубка России.

Отметим, что «Чайка» – первая команда, обеспечившая себе участие в 1/8 финала Кубка России.

У «Ростова» 0 очков после одной игры Кубка, и команде осталось провести лишь одну игру на групповом этапе турнира – против .

У «Ростова» при Семине 1 победа в 7 матчах