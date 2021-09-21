Предварительная стоимость строительства «СКА-Арены» – 38,5 млрд рублей. Из бюджета Санкт-Петербурга выделят не более 10 млрд

Стала известна стоимость строительства «СКА-Арены», которая примет матчи ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

«Предварительно сметный расчет стоимости объекта составил 38,5 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделяются из городского бюджета.

Возможно, после заключения экспертов по сметной стоимости проекта она изменится на 10-15%», — сообщил генеральный директор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин.

Площадь всего объекта составит 167 тысяч квадратных метров, высота – 49 метров. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тысячи человек, в концертной – 23 тысячи.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства составит 20 млрд рублей. Обновить арену концессионер обязан к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство.